Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ, по нескольким направлениям применяют авиацию — Генштаб

Армия РФ пытается прорвать оборону ВСУ по нескольким направлениям. В частности, на Лиманском и Новопавловском направлениях россияне применяли авиацию . За прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба 21 марта.

Всего за минувшие сутки враг нанес 4 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 123 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Ночью оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Гриценково, Поповка, Большая Писаревка Сумской области; Александровка, Казачья Лопань и Ветеринарное Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Ивановка, Терны, Раздолевка, Веселое, Свято-Покровское, Северск, Колодцы, Лиман, Очеретино, Урожайное, Максимовка, Докучаевск, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Антоновка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 17 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Золотаровка Луганской области и Ямполевка, Терны, Раздолевка, Веселое Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими защитниками отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тоненькое, Первомайское, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 7 раз при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, осуществлено 3 атаки на позиции наших войск на левом берегу Днепра.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 составу боеприпасов противника.

Как сообщалось, ночью Россия ударила крылатыми и баллистическими ракетами. Отмечается, что российские ракеты заходили с севера . Основным направлением удара стала столица – Киев.

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