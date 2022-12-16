Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Бахмута и Авдеевки и устроили ряд обстрелов

В то же время, Силы обороны Украины поразили три района сосредоточения личного состава, пункт управления и склад боеприпасов оккупантов.

Российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также укрепляют оборону на границе Херсонщины и Крыма.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Там уточнили информацию об утреннем массированном обстреле Украины со стороны РФ. По уточненным данным, захватчики выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты. Силы ПВО сбили 60 крылатых ракет.

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В результате вражеских ударов повреждены несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях остается без существенных изменений. Там пока что не выявлены признаки формирования наступательных группировок противника. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси и России дальше находятся в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях российские войска обстреляли из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Запсилье и Поповка в Сумской области и Стрелка, Старица, Амбарное, Ольховатка, Двухлетняя и Красное в Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка, Орлянка, Табаевка, Берестово и Вишневое на Харьковщине и Владимировка и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении захватчики обстреляли позиции ВСУ из танков и разнокалиберной артиллерии неподалеку от Макеевки, Площанки, Краснопоповки, Дибровы и Горного в Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг проводит штурмовые действия на позиции украинских войск. Россияне пытаются найти слабые места в линии обороны и совершить прорыв.

Российская армия также устроила обстрелы более 20 населенных пунктов:

Речь идет о Верхнекаменном, Спорном, Белогоровке, Веселом, Соледаре, Бахмутском, Бахмуте, Опытном, Часовом Яре, Дружбе, Железном, Марьинке и Первомайском на Донетчине.

На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли окрестности Богоявленки, Нескучного, Пречистовки и Угледара Донецкой области.

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В Запорожском и Херсонском направлениях захватчики обстреляли позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Вражеские удары получили более 30 населенных пунктов. В частности, Плавные, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольговское, Никополь на Запорожье и Чернобаевка, Антоновка, Херсон, Никольское, Токаревка и Милово на Херсонщине.

Россияне продолжают укреплять линию обороны на границе Херсона с Крымом. Они также усиливают оборону и охрану объектов водоснабжения до полуострова, в частности – Северокрымского канала. Для этого дополнительно прибыли подразделения мобилизованных из Краснодарского края РФ.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в течение 16 декабря поразили три района сосредоточения личного состава, пункт управления и склад боеприпасов оккупантов.

Угроза нового наступления оккупантов

Напомним, накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что Россия готовит около 200 тыс. новых военных, которые точно пойдут в наступление: либо на Донбассе, либо с юга, либо из Беларуси.

Министр обороны Алексей Резников уточнил, что РФ может начать новое наступление уже в феврале после подготовки мобилизованных.

По оценкам аналитиков американского Института изучения войны, если российские войска и попытаются пойти на Киев с территории Беларуси, то вряд ли они смогут захватить город.

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