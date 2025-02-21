Россияне пытаются прорваться к границе Днепропетровской области – боец ВСУ

Во время штурмов оккупанты применяют различные типы транспорта, от мотоциклов до БМП.

Российские войска штурмуют позиции Сил обороны Украины в направлении Успеновки и пытаются прорваться к границе Днепропетровской области.

Об этом сообщил командир взвода 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов.

По словам бойца, российские оккупанты с ночи и до сих пор штурмуют позиции украинских войск в направлении Успеновки Запорожской области. Для этого враг применяет разные типы транспорта, от мотоциклов до боевых машин пехоты, "с привлечением большого количества пешеходов".

"Пытаются прорваться к границе Днепропетровской области", — отметил Бунятов.

Напомним, ранее военный обозреватель Денис Попович выразил мнение, что в ближайшей перспективе россияне могут попытаться продвинуться к границам Днепропетровщины, но наступать там они не смогут.