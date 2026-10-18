Россияне пытаются прорваться в большой областной центр: военный рассказал о планах врага

Вооруженные Силы Украины / © Getty Images

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Российские войска пытаются продвинуться в направлении Запорожья. Для этого им нужно прорвать украинскую оборону на участке фронта Гуляйполе — Запорожье, где держат позиции подразделения 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск (ДШВ).

Об этом начальник коммуникаций 7-го корпуса ДШВ Владимир Полевый рассказал в эфире телеканала «Киев24».

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Какова цель России на Запорожском направлении

По словам Владимира Полевого, оккупация Запорожской области остается стратегической целью России. Он отметил, что РФ закрепила претензии на украинский регион в своих официальных документах и пытается реализовать эти планы военным путём.

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«Оккупация Запорожской области — это фактически стратегическая цель россиян. Они закрепили Запорожье как часть Российской Федерации в своей Конституции и сейчас пытаются любой ценой выполнить эту задачу», — сказал Полевый.

По словам начальника коммуникаций 7-го корпуса ДШВ, чтобы приблизиться к областному центру, российским войскам нужно выйти на его окраины. Для этого они должны преодолеть украинские оборонные рубежи в направлении от Гуляйполя до Запорожья.

Чтобы пройти на окраине Запорожья, им как раз нужно проломить линию нашей обороны по линии Гуляйполе на Запорожье. В этой полосе — это как раз полоса ответственности и полоса обороны 7-го корпуса ДШВ и приданных ему подразделений», — объяснил военный.

Как FPV-дроны изменили бои в Запорожье

По словам Полевого, массовое применение FPV-дронов существенно изменило характер боевых действий. Из-за угрозы с воздуха все большее значение приобретают рельеф местности и возможность укрыться от враждебного наблюдения.

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«Ни для кого не секрет, что сейчас в основном средства поражения — это FPV-дроны. И рельеф, и возможность спрятаться на земле — это важный фактор», — рассказал начальник коммуникаций 7-го корпуса ДШВ.

Городская и сельская застройка дают больше возможностей для укрытия от дронов. Именно поэтому контроль над населенными пунктами имеет важное значение в ходе боевых действий.

«Наибольшее количество укрытий, которые пригодны для того, чтобы укрыться от собственного поражения FPV-дронами, есть в условиях городской или сельской застройки. Поэтому за каждый населенный пункт идет очень интенсивная борьба», — сказал Полевый.

Почему россияне пытаются захватить посадки

По словам военного, важную роль в боях на Запорожском направлении играют овраги, лесополосы и другие зеленые насаждения. Они помогают военным маскироваться и уменьшать риск обнаружения враждебными беспилотниками.

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Полевый объяснил, что именно поэтому борьба за посадки может иметь существенное значение на отдельных участках фронта.

«Далее важное значение имеют любые овраги, зеленые насаждения, посадки или леса. Поэтому очень часто история говорит нам о том, что идут бои за посадки», — отметил он.

Украинские оборонные рубежи в полосе ответственности 7-го корпуса ДШВ обустроили заранее — еще до появления российских войск по этим направлениям, отметил Владимир Полевый.

«Если говорить о нашей полосе ответственности, то, конечно, сами оборонительные рубежи были подготовлены задолго до того, как здесь появились россияне», — сказал военный.

Какие реки и населенные пункты имеют значение для обороны Запорожья

В полосе ответственности 7-го корпуса ДШВ протекают две реки — Верхняя Терса и Гайчур. По словам Полевого, особенности местности вдоль них влияют на то, как российские войска пытаются продвигаться в направлении Запорожья.

Речь идет о речных долинах, оврагах, зеленых насаждениях и населенных пунктах, расположенных вдоль этих водных артерий.

«Если посмотреть на рельеф, который находится в нашей полосе ответственности, там есть две реки — Верхняя Терса и Гайчур. И собственно бассейнами этих рек с притоками, этими оврагами и зелеными насаждениями, и также населенными пунктами, которые нанизаны на эти реки, собственно, и враги пытаются продвигаться в сторону Запорожья», — рассказал Полевый.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что россияне неоднократно заявляли о «взятии» Малой Токмачки в Запорожье, однако закрепиться в деревне им не удалось. Оккупанты устанавливали триколоры, однако украинские операторы дронов 118-й отдельной механизированной бригады уничтожали как флаги, так и самих захватчиков.

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