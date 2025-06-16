Россияне пытаются прорваться в Днепропетровскую область в специфических целях: полковник запаса объяснил замысел РФ

Зачем Днепропетровская область нужна россиянам / © vesti-ukr.com

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Российские оккупанты пытаются прорваться к административным границам Днепропетровской области, но у них нет достаточных сил, чтобы вести там масштабные боевые действия.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан «24 Канала».

По его словам, Днепропетровская область нужна россиянам как «пятая лапка для кота». Они пытаются прорваться туда в специфических целях. Как отметил Свитан, у российских окупантов есть проблемы в Запорожской области, также они до сих пор не захватили Донецкую, Луганскую, Херсонскую и ту же Запорожскую области, которые вписали в свою Конституцию.

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Поэтому ситуация с Днепропетровской, Харьковской и Сумской областями создает необходимый информационный шум для населения внутри России. Тамошняя пропаганда начинает усиленно рассказывать об этом.

«Представьте, если бы россияне не зашли в Сумскую, Харьковскую область на несколько километров и не топтались бы возле Днепропетровщины, что бы тогда Скабеева рассказывала? Она тогда берет российскую конституцию и говорит, что Украина контролирует значительную часть территорий, которые они себе вписали. И это шок для россиян. Поэтому им нужен какой-то информационный поток. Хотя бы за что-нибудь зацепиться, что они что-то захватили», - сказал Свитан.

Напомним, ранее Москва объявила о прорыве в Днепропетровскую область, что, по мнению экспертов, может изменить расстановку сил в войне. Впрочем, Киев отрицает вторжение, называя это очередной волной дезинформации со стороны Кремля.

Военнослужащий Станислав «Осман» Бунятов выразил мнение, что если российские войска прорвутся на территорию Днепропетровской области, то будут продвигаться там быстрее, чем в Донецкой области, потому что Днепропетровщина имеет меньшую плотность населенных пунктов.

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