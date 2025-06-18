Россияне пытаются прорваться в глубь Днепропетровской области — что известно о новой угрозе

Российский военный.

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Российская армия не контролирует территорию Днепропетровской области, несмотря на заявления пропагандистских ресурсов. Отдельные единичные проникновения окупантов были, однако все группы противника были ликвидированы.

Об этом в эфире FREEДОМ заявил военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Россияне пытались заходить – где-то глубже, где-то по краю. Но эти попытки завершились уничтожением их штурмовых групп", – сообщил эксперт.

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В то же время он подчеркнул, что угроза сохраняется с воздуха: FPV-дроны и другие беспилотные системы российской армии достигают глубины 10-15 км от линии фронта.

По словам Ступака, около трех недель назад была объявлена эвакуация жителей примерно 20 населенных пунктов, расположенных в зоне риска. В части деревень уже фиксируют удары управляемыми авиационными бомбами.

"В Новопавловке уже падают КАБы - российские авиабомбы. Местные власти не могли гарантировать людям ни безопасность, ни доставку воды или еды. Поэтому и было принято решение об эвакуации", - пояснил аналитик.

Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что российская армия пытается прорваться на Днепропетровщину исключительно для удовлетворения политических прихотей Кремля. Никакого влияния на ситуацию на фронте такой прорыв не окажет.

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