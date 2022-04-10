Россияне пытаются прорваться в районе Изюма, а несут потери — Генштаб

Россияне пытаются прорваться в районе Изюма, а несут потери — Генштаб

Оккупанты предпринимают попытки улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении.

Армия Российской Федерации пытается прорвать оборону подразделений Вооруженных Сил Украины в районе города Изюм и установить полный контроль над городом Мариуполь.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и деятельности войск противника не зафиксировано.

На Слобожанском направлении российская армия продолжает частичную блокировку Харькова, производит обстрелы города с использованием реактивных и ствольных артиллерийских систем и минометов. Оккупанты перемещают дополнительные подразделения в Изюм для усиления группировки на указанном направлении.

В Донецком и Таврическом операционных районах армия страны-агрессорки производит артиллерийские и минометные обстрелы на большинстве направлений. Враг пытается штурмовать Мариуполь: наносит авиационные удары, пытается захватить центральную часть города.

На Южнобужском направлении противник в очередной раз пытался безуспешно установить контроль над населенным пунктом Александровка. Россияне потеряли в ротную тактическую группу личного состава и техники.

Российские оккупанты продолжили обстреливать из артиллерии Нововоронцовку, Марьянское, Новогригоровку и Шевченково.

В связи с значительными санитарными потерями личного состава и техники захватчики развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. Из-за большого количества раненых в госпиталях оккпантов не хватает квалифицированного медицинского персонала. Кроме того, у врага есть проблемы с запасами медицинских препаратов, пополнение которых практически не производится. С территории российской Ярославской области прибывают ремонтно-восстановительные бригады для ремонта железнодорожных путей на временно занятых территориях Харьковской области.

В населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области российские захватчики продолжают обыски жилищ гражданского населения: проверяют документы, наличие автомобилей, запасов продуктов питания. Оккупанты допрашивают о местах работы близких родственников и требуют информацию о бывших сотрудниках правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных Сил Украины, участниках АТО/ООС.

В городе Новая Каховка оккупанты используют мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов (брошюр, буклетов, плакатов, бланков) для проведения так называемого "референдума по созданию Херсонской народной республики".

В Луганской области ужесточаются меры российско-оккупационных администраций по принудительной мобилизации населения на временно оккупированных территориях.

На территории Донецкой и Луганской областей украинскими воинами за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены четыре танка, восемь единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.

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