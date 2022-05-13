Россияне пытаются прорваться в Славянск и Краматорск, чтобы взять ВСУ в кольцо, — разведка Британии

Россияне пытаются прорваться в Славянск и Краматорск, чтобы взять ВСУ в кольцо, — разведка Британии

Российская армия не оставляет попытки оцепить Вооруженные силы Украины на Донбассе.

Британская разведка информирует о том, что оккупанты государства-террориста бросают все свои силы, чтобы прорваться в Славянск и Краматорск в Донецкой области. Именно у этих населенных пунктов они хотят взять в кольцо военных ВСУ.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Данные разведки свидетельствуют о том, что российские военные прилагают немалые усилия в районах Изюма и Северодонецка, чтобы взять в кольцо украинских бойцов.

"Первоочередной задачей на этом направлении является оцепление украинских сил в районе проведения Операции объединенных сил, отключение их от поддержки или подкрепления со стороны частей на западе страны", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что военным ВСУ удалось предотвратить попытку форсировать реку Северский Донец на Донбассе. Оккупанты понесли немалые потери техники. Что касается развернутой понтонной переправы, то в разведке этот маневр называют достаточно рискованным. Вместе с тем подчеркивают: только это может позволить российским военным достичь поставленных перед собой целей.

"Форсирование реки в условиях боевых действий является очень рисковым маневром, что свидетельствует о давлении на российских командиров, чтобы они добились прогресса на Востоке Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, во время форсирования реки Северский Донец оккупанты потеряли более 70 единиц техники. С помощью опубликованных фото исследователи подсчитали точное количество уничтоженной и заброшенной российскими оккупантами техники на разрушенной понтонной переправе через реку Северский Донец возле Белогоровки Луганской области.

Читайте также: