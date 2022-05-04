Россияне пытаются разрушить нашу логистику, потому что не могут победить на поле боя - Ермак

Россияне пытаются разрушить нашу логистику, потому что не могут победить на поле боя - Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что российские войска продолжают обстреливать украинскую железнодорожную инфраструктуру.

По его словам, россияне нанесли удар по Днепру в центральной части города. Захватчики хотят разрушить логистику, поскольку не могут победить украинцев на поле боя.

Об этом Ермак написал в официальном Telegram-канале 4 мая.

"Россия продолжает обстрелы железнодорожной инфраструктуры. Уже подтверждена информация об ударе по Днепру в центральной части города. Россияне пытаются разрушить нашу логистику, потому что не могут победить на поле боя. Они хотят остановить страну, но им это не удается благодаря храбрости наших воинов, железнодорожников, дорожников и всех украинцев

Также Россия продолжает воевать с мирными людьми. Удары наносятся по центральным частям городов - вчера еще раз пострадал парк Горького в Харькове.

Нам нужно больше оружия, больше санкций, больше поддержки. Союзники должны понимать, что каждый час сомнений стоит нам слишком дорого в войне за ценности и свободу", - написал глава Офиса президента.

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