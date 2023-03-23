Россияне пытаются штурмовать Авдеевку, чтобы окружить город: в ВСУ рассказали о ситуации в Донецкой области

Россияне пытаются штурмовать в районах Авдеевки и Марьинки Донецкой области. Враг обстреливает жилые дома в Авдеевке, чтобы протиснуть оборону ВСУ, чтобы оцепить населенный пункт.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По словам Тарнавского, ВСУ удерживают фронт и дают достойный отпор оккупантам.

"Штурмовые попытки врага разбиваются. Наши воины наносят россиянам ощутимые потери", — пишет командующий группировкой "Таврия".

Фото: Командующий Тарнавским

В настоящее время в Авдеевке остаются около двух тысяч гражданских. Они обитают в подвалах. Враг обстреливает магазины, центры оказания помощи и коммунальные предприятия.

"В Авдеевке отсутствует свет, вода и тепло уже почти год. Последний свет был 14 мая 2022 года", — говорит Тарнавский.

Фото: Командующий Тарнавским

Напомним, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что оккупационная армия после многих месяцев тяжелых боев не оставляет попыток взять Бахмут, несмотря на потери ни в живой силе, ни в технике. Впрочем, ВСУ успешно противостоят врагу. оккупанты "теряют значительные силы и выдыхаются".

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