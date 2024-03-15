Россияне пытаются штурмовать позиции ВСУ на двух направлениях: что происходит на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 76 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении защитники отбили 16 атак противника возле населенных пунктов Терны, Ямполевка, Раздоловка Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак противника в районах Богдановки, Ивановского и Клищиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак врага возле населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненько, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Водяного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении Силы обороны отразили 7 атак агрессора возле Старомайорского Донецкой области, Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершен один безуспешный штурм позиций наших войск.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника.

Ранее стало известно, что оккупанты ночью устроили атаку по Украине. Больше об этом читайте в новости.

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