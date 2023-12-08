Россияне пытаются скопировать украинские морские дроны — ГУР

Оккупанты собирают обломки украинских морских БПЛА, чтобы слепить из них свой дрон-плагиат.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Они работают над этим (копируют морские дроны – ред.) и тщательно собирают обломки, остатки украинских морских дронов. Пытаются, как можно больше собрать из остатков что-то, что будет работать, и попытаться наладить производство", — сказал Юсов.

Представитель разведки подчеркнул, что морские дроны остаются угрозой для российского флота в Черном море. По его словам, оккупанты полностью осознают эту угрозу.

Напомним, воин Главного управления разведки Министерства обороны Украины с позывным "Тринадцатый" заявил, что военная разведка не успокоится, пока Черное море снова не станет свободным. Он рассказал об ударах морскими дронами по объектам черноморского флота государства-агрессорки России.

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