Россияне пытаются скрыть свое участие в войне: разведка опубликовала список убийц

Российские оккупанты понимают неотвратимость наказания за военные преступления в Украине и требуют у командования засекретить их участие во вторжении.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что особый масштаб такие обращения приобрели в частях воздушно-космических сил России. Спрятаться от мести за массовые убийства мирных жителей и уничтоженную инфраструктуру Украины пытаются не только непосредственные исполнители преступлений, но уже бывшие военные, участвовавшие в подготовке к вторжению в наше государство.

Военная разведка Украины установила личности военных преступников – военнослужащих 277 бомбардировочного авиационного полка 303 смешанной авиационной дивизии 11 армии ВВС и ПВО (военная часть 77983), дислоцирующейся на аэродром "Хурба" Хабаровского края. Большинство из них привлекалось к нанесению ракетно-бомбовых ударов по территории Украины с аэродромов на территории Беларуси "Лида" и "Барановичи", а также аэродромов в РФ "Борисоглебск" и "Мариновка".

Ответственности за массовые убийства мирных граждан и соучастие в подготовке таких преступлений оккупанты пытаются избежать, требуя в командовании предоставить им фальшивые документы о пребывании на лечении или в отпусках. Некоторые летчики требуют документы, которые на момент начала российско-украинской войны уже не проходили службу в части.

Напомним, глава Нацразведки США отметила, что в ближайшие месяцы ход событий в войне РФ против Украины может приобрести более непредсказуемый ход. С большой вероятностью ожидается эскалация конфликта.

Заместитель министра обороны Анна Маляр об актуальной ситуации на фронте и ее рабочих обязанностях

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