Россияне пытаются строить фортификационные сооружения повсюду: военный рассказал, имеет ли враг успехи

У врага ничего не выходит.

Россияне пытаются строить фортификационные сооружения повсюду. Но ВСУ уничтожают их как в тылу, так и ближе к линии боевого столкновения.

Об этом сообщил офицер по применению БПЛА бригады "Форпост" с позывным "Артем".

Как говорит офицер, враг применяет норы и маленькие блиндажи.

"Но мы на постоянной основе тяжелыми бомберами ("Баба Яга"), FPV-дронами и сбросами из "мавиков" разбиваем их. Только они сделали какой-то блиндаж — мы разбили. Это такая у нас в очень плохом смысле "игра": они строят — мы разбиваем. — У них не получается почти закрепиться".

Ранее россияне наступали в сторону Константиновки (Краматорское направление). Привлекали коряги, броню и мопеды.

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