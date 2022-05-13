Россияне пытаются улучшить тактическое положение в Запорожской области: увеличивается контингент военных РФ

Армия Российской Федерации пытается вести штурмовые действия на Запорожском направлении, чтобы улучшить свое тактическое положение.

Оккупанты государства-захватника наносят авиационные и артиллерийские удары по населенным пунктам региона. Россияне также проводят воздушную разведку с применением беспилотников и наращивают свои военные мощности.

Об этом сообщают в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

По информации местных жителей, через село Мариновка, близ Приморска, в сторону Инзовки прошло более шести тентованных "Уралов" российских оккупантов. Кроме того, в поселке Михайловка увеличился контингент военных РФ. К слову, когда их привезли на автобусах в школу, захватчики разогнали людей из центра населенного пункта.

Отмечается, что информация по переброске военной техники захватчиков на территорию Украины может объяснять перебои с мобильной связью в Бердянске, Приморске и Мелитополе.

В свою очередь, Силы обороны Запорожского края сообщают, что основные усилия враг концентрирует на направлениях Орехова, Гуляйполя, Малиновки, Великой Новоселки Донецкой области. Но украинские защитники надежно удерживают оборону и наносят конр-удары.

Оккупанты вели обстрелы с применением самолета Су-25, танка, реактивной системы залпового огня "Град", ствольной артиллерии, 120 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия по следующим направлениям: Орехов, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйполе Новоданиловка, Ольговское, Новоандреевка, Новоивановка, Червоное, Зеленое поле.

Напомним, начались 79 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Оккупанты безуспешно пытались наступать у Орехового, но продолжают наносить авиаудары по Мариуполю. Подробнее о ситуации на фронте – в возведении Генштаба 13 мая.

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