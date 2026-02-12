Starlink / © reuters.com

Российские оккупанты, столкнувшиеся с блокировкой систем Starlink на фронте, предлагают украинцам деньги за регистрацию терминалов в ЦНАПах.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как действует враг

Оккупанты действуют как через объявления в Сети, так и манипулируют людьми — выдают себя за украинских военных, которые якобы не могут зарегистрировать Starlink и обращаются за помощью к гражданам.

СБУ напоминает, что такое сотрудничество с врагом квалифицируется как государственное предательство в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и наказывается пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Куда обращаться

Граждан призывают быть бдительными и сообщать о подобных случаях через чат-бот «Спали ФСБшника», телефон 0 800 501 482 или email callcenter@ssu.gov.ua.

Служба безопасности Украины также подчеркнула, что лица, помогающие врагу, становятся соучастниками его преступлений и способствуют гибели украинских военных и гражданских. Они будут установлены и привлечены к ответственности.

Напомним, из-за отключения Starlink российские оккупанты начали отступать в Запорожской области. Об этом сообщил высокопоставленный сотрудник НАТО. Он не уточнил, в какой степени последние успехи Украины могут быть напрямую связаны с потерей доступа россиян к Starlink. Однако сказал, что потеряв эту связь, Россия оказалась в несколько затруднительном положении с точки зрения оперативного управления войсками.