"Россияне пытаются вернуться на позиции": Гуменюк о ситуации у Антоновского моста

Оккупационные войска пытаются вернуться на позиции возле Антоновского моста, увеличивая количество обстрелов.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, враг пытается "симитировать хочу какую-нибудь бурную деятельность".

"Враждебные позиции мы зачищаем, а враг с удивительным упрямством возвращается на них и пытается развернуть снова, потому что им нужно выполнять их приказ и симитировать хоть какую-то бурную деятельность, которую они не могут продемонстрировать, например, на Запорожском и восточном направлении", — отметила она.

Поэтому оккупанты пытаются увеличить количество обстрелов.

"За минувшие сутки было почти 50 обстрелов, а ночью около 40. Враг также снова применяет авиацию — управляемые авиабомбы за прошедшие сутки уже были направлены и на сам Херсон", — рассказала Гуменюк.

Напомним, что минами, снарядами, ракетами и даже авиабомбами — россияне разрушают все, что вблизи Антоновского моста. Больше всего страдает поселок с одноименным названием – Антоновка, фактически пригород Херсона, говорится в ТСН.

В то же время, украинские военные пересекли Днепр возле Антоновского моста под Херсоном и пытаются закрепиться на левом берегу.

Читайте также: