Россияне пытаются вести наступательные действия на трех важных направлениях и строят оборонные рубежи — Генштаб

Россияне на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях пытаются вести наступательные действия. На левом берегу Днепра они продолжают оборудовать оборонительные рубежи.

Об этом в утренней сводке 14 ноября сообщили в Генштабе ВСУ.

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Как отмечается, на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях россияне ведут наступательные действия. В то же время продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра и пытаются удержать временно захваченные территории.

“С целью восполнения потерь личного состава и формирования подразделений, противник продолжает перемещение мобилизованного личного состава в районы ведения боевых действий на территории Украины. В городе Ростов-на-Дону проводятся тренировки населения по гражданской обороне. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Курдюмовка, Водяное и Марьинка в Донецкой области”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

Какая ситуация на фронте

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла по целям оккупантов 16 ударов. Суммарно поражены 20 мест сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов. В то же время россияне в Мелитополе готовятся к обороне города. В Каховке, Таврической и Новой Каховке войска оккупантов наоборот уменьшились. По периметру Мелитополя россияне строят укрепления и фортификационные сооружения.

Украинская армия не собирается принимать паузу в войне на зиму. Вооруженные силы не дадут возможности новомобилизованным российским солдатам научиться и набраться опыта для дальнейших наступательных действий.

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