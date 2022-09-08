Россияне пытаются втянуть белорусов в войну против Украины: в Генштабе рассказали подробности

Россияне пытаются привлечь белорусов к войне против Украины.

Однако граждане Беларуси не хотят воевать на стороне российских оккупантов.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

"Русскими оккупационными властями предпринимаются определенные шаги для того, чтобы вовлечь белорусский народ в эту захватническую войну. Мы отслеживаем ситуацию на наших северных границах, в настоящее время есть некоторая информация относительно желания или нежелания белорусского народа участвовать в планах россии. Но увеличение численности населения, которое может принять участие в агрессии на территории нашего государства, не отслеживается", — сообщил Громов.

Напомним, Беларусь начала новые учения у границ с Украиной.

Также в Брестском районе Белоруссии, напротив Волынской области, зафиксировали активизацию авиации. Местные жители слышали звуки самолетов в течение часа.

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