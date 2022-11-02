Россияне пытаются выйти на границы Донецкой области: в Минобороны рассказали об эпицентре боев

Российские оккупанты не оставляют попыток выйти на админграницы Донецкой области. В районе Бахмута и Соледара продолжаются интенсивные бои. Самым трудным участком фронта является Донецкое направление.

Об этом сказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона, пишет РБК.

"Эпицентром действительно на этой неделе мы видим, что Бахмут и Соледар - вообще Донецкое направление", — говорит Маляр.

По ее словам, сейчас на направлении идет активная оборона, а также происходит взаимное движение обеих сторон. Маляр объясняет это так: если россияне продвигают вперед, украинская армия реагирует и возвращает контроль.

"Это настолько происходит динамично, что когда мы делаем возведение и анализируем за сутки, то основное, что Украина ни одного сантиметра земли не сдает. Но происходящий процесс - это активная попытка врага выйти на границы Донецкой области, бои там продолжаются ожесточенные", - подчеркивает заместитель Минобороны.

Сейчас главная задача Вооруженных сил, говорит Маляр, стабилизировать освободившиеся территории и подготовиться к дальнейшему наступлению. Кроме того, важно закрепиться на деоккупированных территориях.

Ситуация на фронте 2 ноября

В ОК "Пивдень" сообщили, что на юге страны украинские военные нанесли около ста огневых ударов по позициям и логистике РФ. Обстановку в операционной зоне называют напряженной, но контролируемой ВСУ.

Украинские морские пехотинцы "всыпали" российским оккупантам на закрепленном за ними участке фронта. За прошедшие сутки защитники уничтожили 17 оккупантов и их технику.

В Одесской области украинские силы ПВО "минуснули " три российские ракеты Х-59. Их запустили самолеты Су-30 из акватории Черного моря.

В ночь на 2 ноября также удалось уничтожить 12 беспилотников "Shahed-136". Всего ночью территорию страны атаковали 13 дронов-камикадзе.

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