Россияне пытаются взять Часов Яр с флангов: в ВСУ рассказали о штурмах врага

Российские оккупанты пытаются реализовать тактику обхода Часового Яра с флангов, но на сегодняшний день эта задача для них невыполнима.

Об этом сообщил в эфире "Эспрессо" глава пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников.

"Действительно, российские оккупационные войска любят штурмовать город, обходя населенный пункт с флангов. Однако сегодня относительно Часового Яра у них эта задача невыполнима. Поскольку с южного фланга им мешает Ивановское, где продолжаются бои, а также Клищиевка и Андреевка. С северного фланга у оккупантов тоже нет широкого поля действий. Поэтому они не могут обойти город с флангов, а пытаются штурмовать Часовой Яр напрямую", — сказал Калашников.

По словам офицера, россияне штурмуют позиции Сил обороны на нескольких участках одновременно с применением КАБов.

Напомним, российская оккупационная армия пытается штурмовать в районе Часового Яра. Враг привлекает авиацию, артиллерию и БПЛА оперативно-тактического уровня.

Также стало известно, что Кремль стремится к 9 мая, когда в РФ отмечают День победы во Второй мировой войне, захватить Часовой Яр Донецкой области. Более того – в июне враг хочет начать наступление.

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