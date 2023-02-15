Россияне пытаются взять под контроль Донбасс, ВСУ отразили врага у Бахмута и Угледара — Генштаб

Армия агрессорки России пытается взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов. Среди них – Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области; Федоровка, Бахмут, Ивановское, Водяное, Первомайское, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 15 февраля.

В течение суток враг нанес два ракетных удара по гражданской инфраструктуре Донецкой области и три авиационных удара. Кроме того, зафиксировано 68 вражеских обстрелов по реактивным системам залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсонской и Николаевской областей.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины, отмечают в Генштабе.

Ситуация на направлениях:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения.

Вражеские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Янжуловка и Тимоновичи Черниговской области; Толстодубово, Белокопытово, Волковка, Волфин и Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов, Барановка, Стрелка, Красное, Терновая, Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Землянки, Рубленое, Чугуновка, Красное Первое, Новомлынск, Двор Редкодуб в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 20 населённых пунктов, включая Крахмальное, Берестовое и Табаевку Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Новоегоровка, Макеевка, Краснопоповка, Песчаное, Диброва, Спорное, Раздолевка, Серебрянское лесничество и Белогоровка Луганской области и Федоровка и Степное — Донецкая.

На Бахмутском направлении минометных и артиллерийских обстрелов подверглись более 25 населенных пунктов, среди них – Белогоровка, Веселое, Парасковеевка, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка, Железное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 30 населенных пунктов, в частности, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Золотая Нива, Пречистовка Времевка в Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Староукраинка, Красное, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон, а также районы более 30 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Гавриловку, Берислав, Веселое, Ингулец, Львов, Тягинку, Антоновку, Зимовник, Белозерку, Днепровское и Огромное Херсонской области.

Противник продолжает нести потери. В частности, в районе населенного пункта Красная Зорька Симферопольского района временно оккупированной территории Автономной Республики Крым для утаивания числа погибших противник применяет сжигание. У местного крематория наблюдается постоянная очередь военных автомобилей в количестве до 10 единиц. Этими грузовиками оккупанты привозят погибших российских военнослужащих и наемников. Кремация осуществляется круглосуточно. Услуги по кремации гражданским не предоставляются.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Наши ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника, 6 складов боеприпасов и 2 станции радиоэлетронной борьбы врага.

Напомним, The Washington Post со ссылкой на источники из администрации президента США Джо Байдена пишет, что в Белом доме считают, что переломный момент в войне Украины с Россией наступит весной 2023 года. Тогда ждут наступление захватчиков, а украинские силы пойдут в контрнаступление.

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