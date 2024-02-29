Россияне пытаются захватить два населенных пункта под Бахмутом: детали от ВСУ

На Бахмутском направлении армия РФ пытается захватить Ивановское и Богдановку, где бои уже ведутся в пределах населённого пункта.

Об этом заявил начальник прессслужбы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш сказал в телемарафоне.

По его словам, на этом участке фронта проводятся все необходимые инженерные и фортификационные мероприятия, чтобы удержать захватчиков.

"Однако, враг продолжает совать в сторону района населенного пункта Ивановское и в район Богдановки, там уже идут бои в черте города. Враг продолжает подтягивать свои мощные резервы. Кроме того, постоянно наносит свои удары дронами-камикадзе, такими как "Ланцет", корректирует свою артиллерию с помощью таких дронов как "Зал" и "Орлан", а также активно применяет FPV-дроны", — сказал Евлаш.

Оккупанты также активно применяют штурмовые группы "Шторм Z", "Шторм V", мотострелковые полки и бригады. За прошедшие сутки, на Бахмутском направлении россияне совершили почти 700 обстрелов. В частности, враг четыре раза применял авиацию и избивали неуправляемыми авиационными ракетами. Произошло восемь боевых столкновений.

Как сообщалось, РФ планирует наступление к реке Оскол и Купянска в Харьковской области. В частности, оккупационные войска пытаются выбить себе плацдарм. Также враг опрокидывает основные силы и резервы, пытается найти скважину в украинской обороне.

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