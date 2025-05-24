Россияне пытаются захватить острова в дельте Днепра: ВСУ о боях на Херсонщине

Днепр в Херсонской области. / © Associated Press

Реклама

В Приднепровском направлении армия РФ пытается оттеснить ВСУ от Антоновского моста возле Херсона и захватить острова в дельте Днепра.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, сообщает УНИАН.

На юге захватчики активизировали авиацию и увеличили количество ударов БпЛА.

Реклама

На Приднепровском направлении армия РФ проводит перегруппировку, логистические и разведывательные мероприятия по продолжению попыток захватить островную зону Днепра. По словам Волошина, в Херсонской области враг сосредоточил штурмовые группы на нескольких точках для проведения форсирующих действий небольшими группами пехоты.

"Враг пытается вытеснить наших защитников от Антоновских мостов и на юге островной зоны взять под контроль несколько островов. В частности, это Забич, Нестрига, Козулисский. Там противник хочет "взять" плацдарм и дальше постепенно - остров за островом, пролив за проливом - осуществить высадку на правый берег".

Впрочем, отмечает военный, все эти попытки напрасны. По его словам, сил и средств, которые россияне там сосредоточили, хватает для проведения таких штурмовых действий, однако недостаточно для классического форсирования Днепра.

"Однако противник там будет постоянно действовать активно, будет постоянно держать активность, благодаря тому, что собрал там соответствующее количество сил", - пояснил военный.

Реклама

Как сообщал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев, ВСУ совершили успешные контрнаступательные действия в Харьковской области - в районе населенного пункта Липцы и возле Купянска.

Между тем, по информации аналитиков Sky News, у РФ "четырехмесячное окно" для прорыва на фронте Издание со ссылкой на украинского военно сообщает, что российские войска собираются в северо-восточной части.