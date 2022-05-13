Россияне пытаются захватить Рубежное и закрепиться в районе Александровки под Лиманом — Генштаб

Оккупанты государства-террориста России не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.
Целью России являются установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Именно поэтому пытаются вести штурмы действия и атаковать на этих направлениях.
Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ 13 мая.
В Донецком направлении военные РФ сосредоточивают основные усилия на установлении полного контроля над Рубежным. Кроме того, вели наступательные действия в направлении Марьинки на Кураховском направлении.
На Лиманском направлении подразделения российских захватчиков пытались закрепиться в районе населенного пункта Александровка.
Кроме того, армия Российской Федерации вела штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехово и в районе Камышевахи. Впрочем, оккупанты успеха не имели.
Напомним, начались 79 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.Оккупанты безуспешно пытались наступать у Орехового, но продолжают наносить авиаудары по Мариуполю. Подробнее о ситуации на фронте – в возведении Генштаба 13 мая.
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