Россияне пытаются захватить Соледар: в Генштабе рассказали о ситуации на Бахмутском направлении

Пока ситуация на Бахмутском направлении сложная, но контролируемая Вооруженными силами. Украинские военные успешно отражают атаки русской армии.

Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Противник нанес авиационные удары по позициям наших войск в районах населенных пунктов Соледар и Бахмут, вел наступательные действия в районах семи населенных пунктов", — отметил он.

ВСУ сдерживали оккупантов в районах Берестового, Соледара и Бахмут. В Генштабе отмечают, что россияне пытаются захватить Соледар, чтобы продвинуться к Часовом Яру.

"Противник пытается блокировать Бахмут с юга, северо-востока и овладеть Соледаром. Этим создать благоприятные условия для продолжения наступления в направлении населенного пункта Часов Яр с целью дальнейшего полного блокирования Бахмута с запада. Вооруженные силы Украины сопротивляются. Унас все получается", — подчеркнул Громов. .

Ситуация на фронте

В утренней сводке Генштаба сообщили, что российские оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Армия РФ атаковала более 20 населённых пунктов. В частности, на Днеччине – это Водяное, Угледар, Красногоровка и Невельское.

За восемь месяцев войны украинские защитники ликвидировали около 74 тыс. оккупантов. Только за минувшие сутки, 2 ноября, ликвидировано еще 730 человек.

Между тем, украинские военные закрепляют на освобожденных от россиян территориях, сообщают в Министерстве обороны. Эпицентром боев сейчас Бахмут и Соледар. Оккупанты пытаются выйти на границы Донецкой области.

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