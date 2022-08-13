Россияне ракетами обстреляли Харьков: Терехов показал фото последствий

Оккупанты Российской Федерации продолжают обстреливать Харьков.
В ночь на 13 августа россияне нанесли два удара по областному центру. Вражеские ракеты прилетели в два района города.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В Слободском районе ракета ударила в тротуар у колледжа. Взрывной волной повредило здание. В Немышлянском районе она упала на газон перед гостинично-ресторанным комплексом. В результате российской атаки повреждены троллейбусы, легковые авто, выбиты стекла в домах. Кроме того, пострадали две женщины – 74 и 50 лет.
В свою очередь мэр города Игорь Терехов показал последствия вражеских атак на город. Он подчеркнул: на места попадания российских ракет "нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало военные объекты".
"Они избивают исключительно по гражданской инфраструктуре, пытаясь лишить нас учебных заведений, транспорта, а людей их жилья", — подчеркнул городской голова.
Напомним , около 02:00 пользователи в социальных сетях сообщили о взрывах в Харькове.
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