Россияне ракетами обстреляли Харьков: Терехов показал фото последствий

В ночь на 13 августа россияне нанесли два удара по областному центру. Вражеские ракеты прилетели в два района города.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Слободском районе ракета ударила в тротуар у колледжа. Взрывной волной повредило здание. В Немышлянском районе она упала на газон перед гостинично-ресторанным комплексом. В результате российской атаки повреждены троллейбусы, легковые авто, выбиты стекла в домах. Кроме того, пострадали две женщины – 74 и 50 лет.

В свою очередь мэр города Игорь Терехов показал последствия вражеских атак на город. Он подчеркнул: на места попадания российских ракет "нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало военные объекты".

"Они избивают исключительно по гражданской инфраструктуре, пытаясь лишить нас учебных заведений, транспорта, а людей их жилья", — подчеркнул городской голова.

Напомним , около 02:00 пользователи в социальных сетях сообщили о взрывах в Харькове.

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