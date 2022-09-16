Россияне ракетами обстреляли Харьковщину: в ОВА рассказали о последствиях атак и раненых

Этой ночью враг нанес ракетные удары по Харькову и пгт Золочев Богодуховского района. В частности, оккупанты агрессора России обстреляли два жилых района в областном центре.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

В Слободском районе Харькова ракета попала в землю рядом с 2-этажным жилым домом. В результате атаки РФ частично поврежден дом, разрушены пять гаражей, сгорело авто. Легкие повреждения получили четыре человека, в том числе двое детей 5 и 17 лет. В Киевском районе ракета попала в одноэтажное здание. Обошлось без потерь.

В Золочеве около 03:30 ночи две ракеты оккупантов попали в асфальт недалеко от учебного заведения. В здании выбиты окна. По предварительной информации, человеческих потерь в результате ракетного удара нет.

За прошедшие сутки враг массированно обстреливал недавно освобожденные населенные пункты Харьковщины в Харьковском, Купянском и Изюмском районах. Разрушены жилые дома и пострадавшие.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Купянском районе десять человек получили ранения, в том числе дети 12 и 13 лет. Кроме того, одна женщина ранена в Изюмском районе, и одна — в Харьковском.

Напомним, начались 205-е сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отразили атаки россиян возле Бахмута и Авдеевки, поражены 13 опорных пунктов врага. Детальнее о ситуации на фронте — в сводке Генштаба ВСУ 16 сентября.

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