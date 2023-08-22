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Россияне ракетами обстреляли Харьковскую область: что известно о "прилетах"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Россияне ракетами обстреляли Харьковскую область: что известно о "прилетах"

Оккупанты обстреляли Харьковщину / Фото: Associated Press

Оккупанты запустили по Харьковщине две ракеты.

Российская террористическая армия во вторник, 22 августа, ракетами обстреляла Харьковскую область. Оккупанты попали по поселку Чкаловское Чугуевского района.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Российская террористическая армия вечером, 22 августа, нанесла ракетный удар по поселку Чкаловское Чугуевского района. оккупанты попали по нежилому зданию.

Пока информации о пострадавших или жертвах нет.

"Предварительно зафиксировали 2 попадания в нежилое помещение. Есть разрушение, без пожара. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы", — сообщил Синегубов.

Напомним, на рассвете вторника, 22 августа, армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области.

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Дата публикации
Просмотры
1107
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