Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне ракетами обстреляли Кировоградскую область: подробности

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3430
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне ракетами обстреляли Кировоградскую область: подробности

Фото: Associated Press

Ракетный террор Украины продолжается.

Российские террористы во вторник, 15 ноября, ракетами обстреляли Кировоградскую область: зафиксировано два попадания.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Вражеские ракетные удары не прошли и нас. 2 прилета. Поражены объекты энергетической инфраструктуры в Кропивницком районе. Жертв нет. Настаиваю! Всем быть в укрытиях! Третья волна ракет!", — написал глава ОВА.

Масштабный ракетный обстрел Украины

Российские террористы во вторник, 15 ноября, снова масштабно обстреливают Украину ракетами. Россияне двумя ракетами попали по жилому дому в Киеве. Также ракеты упали по Житомиру и другим городам Украины. Часть регионов без электроэнергии.

Воздушная тревога в Украине продолжается.

Читайте также:

В Украине будут действовать АВАРИЙНЫЕ отключения света | Харченко

В Украине будут действовать АВАРИЙНЫЕ отключения света | Харченко

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3430
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация