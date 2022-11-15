Россияне ракетами обстреляли Кировоградскую область: подробности

Российские террористы во вторник, 15 ноября, ракетами обстреляли Кировоградскую область: зафиксировано два попадания.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Вражеские ракетные удары не прошли и нас. 2 прилета. Поражены объекты энергетической инфраструктуры в Кропивницком районе. Жертв нет. Настаиваю! Всем быть в укрытиях! Третья волна ракет!", — написал глава ОВА.

Масштабный ракетный обстрел Украины

Российские террористы во вторник, 15 ноября, снова масштабно обстреливают Украину ракетами. Россияне двумя ракетами попали по жилому дому в Киеве. Также ракеты упали по Житомиру и другим городам Украины. Часть регионов без электроэнергии.

Воздушная тревога в Украине продолжается.

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