Россияне ракетами обстреляли Полтавщину: первые детали вражеской атаки (фото)

Российские оккупационные войска нанесли ракетный ночью 16 февраля удар по Полтавской области.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Оккупанты попали двумя ракетами по объекту критической инфраструктуры Кременчуга.

"Враг ударил ракетами по территории области. Две из них попали по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге. Предварительно, погибших и пострадавших нет", — отметил он.

Лунин также рассказал, что во время ночной массированной атаки в Полтавской области была зафиксирована группа враждебных БПЛА, в частности, в Полтавском районе. Работали средства ПВО.

Напомним, россияне выпустили по Украине ночью 16 февраля 32 крылатых ракет воздушного и морского базирования. ПВО уничтожила 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Оккупанты обстреляли ракетами Павлоград Днепропетровской области. Погибла 79-летняя женщина. Предварительно семь человек пострадали. Много разрушений.

Также три вражеских ракеты попали в объект критической инфраструктуры Львовщины.

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк считает, что днем 16 февраля российские оккупанты могут нанести повторные ракетные удары по Украине.

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