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Россияне ракетой обстреляли Константиновку в Донецкой области и "демилитаризовали" дорогу: фото

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Россияне ракетой обстреляли Константиновку в Донецкой области и "демилитаризовали" дорогу: фото

Фото: facebook/Павел Кириленко

На месте происшествия работают правоохранители.

Российские оккупанты во вторник, 10 января, ракетой обстреляли город Константиновка Донецкой области и "демилитаризовали" асфальт.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Еще один ракетный удар по Константиновке нанесли российские оккупационные войска. К счастью, обошлось без пострадавших. Россияне попали в дорогу в частном секторе, повредили ограждение одного из домов. На месте работают спасатели и полиция", — написал Кириленко.

© facebook/Павел Кириленко
Фото: facebook/Павел Кириленко

Напомним, в ночь на 8 января семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке совершили российские оккупационные войска.

Также западные СМИ опровергают заявления террористического Минобороны РФ об ударах "по казармам ВСУ в Краматорске", которыми россияне якобы "отомстили" за обстрел захватчиков в Макеевке.

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Дата публикации
Просмотры
617
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