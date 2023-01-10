Россияне ракетой обстреляли Константиновку в Донецкой области и "демилитаризовали" дорогу: фото

На месте происшествия работают правоохранители.
Российские оккупанты во вторник, 10 января, ракетой обстреляли город Константиновка Донецкой области и "демилитаризовали" асфальт.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"Еще один ракетный удар по Константиновке нанесли российские оккупационные войска. К счастью, обошлось без пострадавших. Россияне попали в дорогу в частном секторе, повредили ограждение одного из домов. На месте работают спасатели и полиция", — написал Кириленко.
Напомним, в ночь на 8 января семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке совершили российские оккупационные войска.
Также западные СМИ опровергают заявления террористического Минобороны РФ об ударах "по казармам ВСУ в Краматорске", которыми россияне якобы "отомстили" за обстрел захватчиков в Макеевке.
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