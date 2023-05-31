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Россияне ракетой обстреляли Славянск: подробности и фото

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
920
Время на прочтение
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Россияне ракетой обстреляли Славянск: подробности и фото

Российские ракетой обстреляли Славянск. / Фото: Вадим Лях

К счастью, обошлось без жертв.

Российская оккупационная армия вечером 31 мая нанесла ракетный удар по городу Славянск Донецкой области. Из-за обстрелов повреждены несколько жилых будников.

Об этом сообщил руководитель Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Российские оккупанты запустили ракету по Славянску вечером 31 мая. Под обстрел попал микрорайон Черевковка на окраине города.

Из-за обстрелов повреждены несколько жилых домов. К счастью, человеческих жертв нет.

Напомним, 11 мая российские войска нанесли удары по Славянску в Донецкой области. Оккупанты атаковали город ракетами С-300 и попали в жилой дом. На месте трагедии погибла женщина.

Также в ночь на 18 апреля российские войска атаковали Славянск Донецкой области. Оккупанты ударили по городу ракетами С-300 и беспилотниками Shahed-136.

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Дата публикации
Просмотры
920
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