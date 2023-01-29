Россияне ракетой обстреляли жилой дом в центре Харькова: вспыхнул сильный пожар, есть пострадавшие

На месте обстрела работают все экстренные службы.
Российская оккупационная армия ночью, 29 января, ракетой С-300 обстреляла жилой дом в центре Харькова.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Зафиксировано попадание вражеской ракеты в жилой дом в центре города. Киевский район. Предварительно ракетой С-300. На месте работают все экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — написал Синегубов.
Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что на месте российского террористического удара вспыхнул сильный пожар. Из-за российских обстрелов есть пострадавшие.
"Под ударом Киевский район города. Попадание в жилой дом. В здании пожар. Сильные повреждения. По информации, требующей подтверждения, пострадали люди", — написал Игорь Терехов.
Напомним, воздушную тревогу в Харькове объявили в 22.49 29 января. После этого в городе начались взрывы.
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