Россияне ракетой уничтожили единственное медучреждение на десятки километров в Сумской области

Россияне снова атаковали гражданские объекты Сумщины, ствольной артиллерией и минометами ударили по фермам и больницам в нескольких селах приграничной Хотинской общины. Чудом обошлось без человеческих жертв, но от шквального огня оккупантов не смог спастись скот, говорится в ТСН.

“Очень много приходов и все ближе и ближе к селу и последний по центру села. Прятались за кочегаркой, а тогда как сюда начало лететь – давай в подвал, в бомбоубежище”, — рассказывают местные.

На этот раз детсад устоял, обломками побило только стекла, но уничтожен трансформатор. Местный коровник почувствовал на себе всю ярость оккупантов – его просто разнесли из минометов. Погибли 17 животных, еще столько же ранены. "Это они в третий раз его обстреливают, но на этот раз попали уж точно в молочный зал в коровник, 15 коров уже дорезали, еще будут резать, потому что много побило и много раненых", — рассказывает председатель Хотинского общества Николай Торяник.

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Еще в селе рашисты разбомбили амбулаторию, по которой выпустили 13 мин и 4 снаряда из самоходных артиллерийских установок. “Люди все в шоке, вы понимаете, что это такому отдаленному населенному пункту на пограничном, что такое семейный врач – это золотой человек, это достояние, никто не хочет сюда ехать работать, но мы сделали эти условия и машину новую приобрели, а теперь нет амбулатории – это все”, — в отчаянии добавляет голова.

Не разрушившие снаряды, уничтожил огонь. Среди руин семейного врача ищет остатки документации и оборудования. Часть, говорит, удалось спасти при пожаре благодаря селянам. “Люди быстро среагировали, помочь быстро вынести все, что успели – это, в первую очередь, медицинскую документацию, аппаратуру, медикаменты. Было прямое попадание в правую часть помещения, где была размещена аптека, все полностью выгорело”, — говорит врач.

Врач Сергей приехал сюда два года назад, сразу после учебы. Общество обеспечило его всем необходимым – отремонтированным помещением, необходимой аппаратурой и медпрепаратами – все, лишь бы он остался в селе. “Населенный пункт вдали от города, транспортное сообщение тяжелое, поэтому амбулатория была очень важной для местного сообщества, обеспечивала всем необходимым – медицинской диагностикой, лечением, обследованием и так далее. Выезды осуществлялись в села, где нет сейчас никаких медицинских учреждений, проводили там консультации пациентов. Видя последствия тяжело на сердце, потому что столько сил было вложено в эту работу», – говорит врач.

Впрочем, ни врач, ни руководитель общины рук опускать не собираются. Уцелевшее хотят перенести в другое здание, чтобы частично возобновить работу амбулатории, а после победы, все уничтожившие оккупанты, отстроят.

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