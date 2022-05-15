Россияне ранили 15-летнего ребенка во время обстрела Чугуева — Синегубов

Российские оккупанты обстреляли Чугуев Харьковской области, в результате ранен 15-летний ребенок.

За прошедшие сутки, 15 мая, два человека получили ранения в результате обстрела армией диктатора Путина города Чугуев, среди раненых — 15-летний ребенок.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона утром 15 мая.

"По городу Харькову фиксируем относительную тишину, обстрелов самого города не было. Враг продолжает наносить удары по области, в частности, пострадал Чугуев, там два человека получили ранения, один из них — 15-летний ребенок. В Золочевском районе было неспокойно. Изюмское направление остается самой горячей точкой, где вблизи Барвенкового враг постоянно проверяет наши ВСУ, пытается их прорвать, но успеха не имел, имеет потери среди своей живой силы", — сказал глава ОВА Олег Синегубов.

Напомним, что в Харьковской области военные оттесняют врага к границе, захватывают и уничтожают его технику.

Как сообщалось, оккупанты отводят войска от Харькова, но пытаются удержать занятые позиции.

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