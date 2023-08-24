Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне ранили ребенка в Херсоне: куда попали оккупанты во время обстрела (фото)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
339
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне ранили ребенка в Херсоне: куда попали оккупанты во время обстрела (фото)

Последствия обстрела Херсона 24 августа/Фото: Херсонская областная прокуратура

В результате вражеской утренней атаки пострадали трое херсонцев. Прокуратура начала расследование.

Российские оккупанты обстреляли Херсон утром 24 августа, попав по крыше частного дома и ранив малолетнего ребенка.

Об этом Херсонская областная прокуратура сообщила в Сети.

По данным следствия, российские военные в очередной раз обстреляли Херсон около 11:00. Один из снарядов попал в крышу частного дома в центре города.

По предварительным данным, в результате вражеского обстрела пострадали трое мирных жителей, среди которых малолетний ребенок.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

"Прокуроры совместно с другими правоохранителями продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил рф", — добавили в областной прокуратуре.

Последствия обстрела Херсона 24 августа/Фото: Херсонская областная прокуратура / ©
Последствия обстрела Херсона 24 августа/Фото: Херсонская областная прокуратура
Последствия обстрела Херсона 24 августа/Фото: Херсонская областная прокуратура / ©
Последствия обстрела Херсона 24 августа/Фото: Херсонская областная прокуратура

Заметим, ранее 24 августа глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что оккупанты устроили обстрел центра Херсона и призвал всех находиться в укрытиях.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
339
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация