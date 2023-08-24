Россияне ранили ребенка в Херсоне: куда попали оккупанты во время обстрела (фото)

В результате вражеской утренней атаки пострадали трое херсонцев. Прокуратура начала расследование.

Российские оккупанты обстреляли Херсон утром 24 августа, попав по крыше частного дома и ранив малолетнего ребенка.

Об этом Херсонская областная прокуратура сообщила в Сети.

По данным следствия, российские военные в очередной раз обстреляли Херсон около 11:00. Один из снарядов попал в крышу частного дома в центре города.

По предварительным данным, в результате вражеского обстрела пострадали трое мирных жителей, среди которых малолетний ребенок.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

"Прокуроры совместно с другими правоохранителями продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил рф", — добавили в областной прокуратуре.

Последствия обстрела Херсона 24 августа/Фото: Херсонская областная прокуратура

Последствия обстрела Херсона 24 августа/Фото: Херсонская областная прокуратура

Заметим, ранее 24 августа глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что оккупанты устроили обстрел центра Херсона и призвал всех находиться в укрытиях.

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