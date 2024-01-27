Россияне расконсервировали редкие пушки М-46 нестандартного калибра: что о них известно

В Сети появились фото, демонстрирующие, что в боях против ВСУ российские оккупанты начали использовать редкие советские пушки М-46 калибра 130 миллиметров.

Пушки М-46, которые начала использовать Россия, производились с 1946 по 1950 годы. Они имеют нестандартный для сухопутных войск армии РФ калибр 130 миллиметров.

Об этом рассказывает Defence Express.

На хранении у россиян было только 350 орудий этого типа, однако сколько из них расконсервировали пока неизвестно.

В то же время аналитики указывают на проблему с поставкой снарядов в эту пушка из-за нестандартного калибра. Отмечается, что россияне под эти пушки могли найти снаряды в собственных запасах, в то же время не исключается и вариант, что они могли попросить снаряды в М-46 в Северной Корее.

Россияне применяют пушку М-46

"Как утверждает The Military Balance 2023, КНДР располагает и теми же буксируемыми М-46, и сразу тремя типами САУ калибра 130-мм - M-1975, M-1981 и M-1991. Однако, конечно, снаряды к М-46 россияне могли также импортировать", - пишут аналитики издания.

Заявленная дальность действия М-46 составляет до 27 км обычным обломочно-фугасным снарядом и 37 км при использовании активно-реактивных снарядов.

Как говорится в материале Defence Express, россияне решили расконсервировать свои М-46 сразу с двух мотивов – высокий уровень потерь от контрбатарейного огня ВСУ, и заявленный показатель дальности стрельбы этих пушек.

Напомним, с 25 сентября 2022 года российские войска прекратили массовое применение крылатых ракет "Калибр" по территории Украины. Военный обозреватель Александр Коваленко объяснил причины.

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