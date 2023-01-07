Россияне раскритиковали Путина из-за объявленного "перемирия" на Рождество — ISW

Идея приостановить обстрелы на Рождество не очень понравилась россиянам.

Россияне подвергли критике заявление президента Владимира Путина об объявлении "перемирия" на Рождество.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В частности, военный преступник Игорь Гиркин назвал "прекращение огня" "смелым и решительным шагом к поражению и капитуляции" войск России.

А известные милблогеры использовали слова диктатора о "перемирии", чтобы в который раз раскритиковать Кремль за ведение войны.

"Объявление о "прекращении огня", вероятно, будет продолжать служить причиной невралгии для голосов в информационном пространстве России, ранее имевших взаимоподкрепляющие отношения с Путиным", — считают аналитики.

Аналитики убеждены, что Кремль больше озабочен собственными информационными операциями, поскольку Путин никак не отреагировал на объявление США о предоставлении Украине дополнительной военной поддержки.

Ранее в пресс-службе Кремля заявили, что в связи с призывом главы РПЦ патриарха Кирилла Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января по 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии фронта в Украине.

На заявление Москвы отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что РПЦ не является авторитетом мирового православия, а в начале полномасштабного вторжения Московский патриархат призвал к геноциду украинцев.

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) предположили, что Путин объявлением "рождественского перемирия" хочет нанести ущерб репутации Украины и перехватить инициативу на поле боя. Аналитики ISW отметили, что украинские и западные официальные лица, в частности президент США Джо Байден, подчеркнули лицемерность заявления Путина и напомнили, что россияне наносили удары по украинской инфраструктуре 25 декабря, когда многие православные украинцы празднуют Рождество Христово.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин надеется использовать так называемое перемирие, чтобы лучше подготовиться к продолжению войны.

"Перемирие" по-российски: путинские войска сразу же нарушили обещание

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