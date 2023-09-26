Россияне размещают ПВО за пределами Бердянска: стало известно о ситуации в самой отдаленной точке от фронта

Местные жители слышат много взрывов в Бердянском районе, но информации нет, потому что улетает за пределами города.

На юге Запорожской области, в Бердянском районе, ВСУ удачно уничтожают российскую технику. Противовоздушная оборона окупантов сосредоточена за пределами Бердянска.

Об этом рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов в эфире телеканала "Эспрессо".

Он сообщил, что 25 сентября был зафиксирован прилет в окрестности города, именно туда, где оккупанты располагали ПВО.

"Мы понимаем, что россияне закрывают побережье. Сегодня местные слышали взрывы над небольшим селом Николаевка. Однозначно там что-то происходило, но нет конкретных результатов, потому что в деревне практически нет местного населения и интернета", – рассказал Дудукалов.

По его словам, оккупанты разместили ПВО вокруг Бердянска, так как в районе размещен личный состав армии РФ.

"Каждая деревня — это казарма и воинская часть. В каждом пустом доме живут кафиры. Также в Бердянск приезжают топ чиновники и топ командования РФ, потому что это самая отдаленная точка от фронта. Все движения техники прикрываются ПВО, которую ВСУ удачно уничтожает", — добавил. Дудукалов.