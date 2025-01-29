Россияне заявили о захвате поселка на Луганщине: в Третьей штурмовой ответили

Видео, которое публиковалось российскими пропагандистами как доказательство оккупации Новоегоровки, было сфабриковано.

Заявление минобороны Российской Федерации о взятии поселка Новоегоровка в Луганской области не соответствует действительности, поскольку этот населенный пункт остается под контролем Третьей отдельной штурмовой бригады.

Об этом сообщили в Telegram-канале бригады в среду, 29 января.

В сообщении отметили, что видео, которое публиковалось российскими пропагандистами как доказательство оккупации Новоегоровки, было сфабриковано.

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“Данное заявление и все новости о захвате поселка – очередной фейк российской пропаганды ради иллюзии успеха РФ на рубежах нашей бригады. А на самом видео, снятом оккупантами — разбитый ими же населенный пункт Ковалевка", — отметили в Третьей штурмовой.

Украинские военные уверяют, что Новоегоровка находится под их контролем, а захват поселка произошел только "на бумаге".

Россияне распространили фейк о захвате поселка в Луганской области

Напомним, на оккупированной Луганщине процент самоубийств среди военных РФ является одним из самых высоких среди всех оккупированных территорий.

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