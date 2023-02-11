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Россияне распространили видео якобы атаки по мосту в Заливе морским дроном: в ОВА отреагировали

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
148
Время на прочтение
1 мин
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Россияне распространили видео якобы атаки по мосту в Заливе морским дроном: в ОВА отреагировали

оккупанты также заявляют об атаке "Ониксами".

В сети россияне публикуют видео якобы удара по мосту в Заливе морским дроном. Ни один официальный источник не подтвердил информацию.

Руководитель областной военной администрации Одессы Сергей Братчук в эфире телемарафона "Единые новости" заявил, что подтверждений достоверности этого видео пока нет.

"Мы уже проходили "вбрасывание" таких видео и распространение подобной информации", — отметил Сергей Братчук.

Он добавил, что это касается ночной тревоги, где оккупанты говорят о якобы атаке "Ониксами".

"Поэтому еще раз: военные сообщат, если это что-то было такое, пока такой информации нет", — подчеркнул Сергей Братчук.

На видео, опубликованном россиянами, видна якобы атака по мосту в Заливе.

Отметим, что в двух районах Днепропетровской области в ночь на 11 февраля вражеские беспилотники нанесли удар по критической инфраструктуре, есть разрушение.

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Дата публикации
Просмотры
148
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