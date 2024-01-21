Россияне распространяют фейк, мол, Нацполиции выдали приказ стрелять в митингующих

Российские пропагандистские ресурсы активно распространяют фейк о том, что Национальной полиции Украины якобы предоставлено "разрешение использовать оружие против митингующих".

Российские оккупанты распространяют фейки, чтобы дискредитировать украинскую полицию и в целом страну.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Так, вражеские Telegram-каналы распространяют информацию о том, что сотрудникам Нацполиции Украины в условиях "социальной напряженности" якобы разрешили "использовать для разгона любых митингов травматическое оружие, резиновые палки и слезоточивый газ".

В качестве доказательства пропагандисты распространяют фото сфабрикованного приказа, который якобы был подписан главой МВД.

Согласно информации от пресс-секретаря МВД Марьяны Ревы, так называемый документ является фейковым, как и его содержание. Во-первых, "приказ" не отвечает требованиям официального делопроизводства. Во-вторых, все правила и основания применения спецсредств четко прописаны в Законе "О Национальной полиции" ст. 45 "Применение специальных средств".

"Распространяя такие фейки, враг пытается дискредитировать правоохранительные органы Украины", — отмечают в ЦПД.

Напомним, "путинская машина лжи" во что бы то ни стало пытается расшатать морально-психологическое состояние украинцев, поэтому бросила в сеть очередную порцию фейков. О топ-6 самых хитрых выдумок россиян читайте в материале ТСН.ua.

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