Россияне распространяют фейк о мобилизации женщин без их согласия.

оккупанты также распространяют информацию о том, что якобы через «Действие» будут выдавать повестки.

Российская пропаганда распространяет очередной фейк. В этот раз рупоры Кремля отрабатывают тему дискредитации мобилизации.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на своей странице в соцсетях.

Она отмечает, что снова на повестку дня пророссийских телеграмм-каналов вернулись месседжи о мобилизации женщин.

"У нас не мобилизуют женщин без их согласия, даже медиков. И не направляют без их согласия на передний край".

Если военнообязанная женщина получает повестку – это для уточнения данных. Потому что они по закону должны это делать каждые 5 лет", — говорит Маляр.

Кроме того, оккупанты распространяют информацию о том, что якобы через «Действие» будут выдавать повестки. Впрочем, это не так. Еще один российский нарратив, что мобилизованные сразу без подготовки отправляются в Бахмут.

Маляр отмечает, что мобилизованные, которые не проходили военную службу, направляются в учебные центры. В результате масштабной войны подготовка рядового и сержантского состава происходит по сокращенным срокам, но без снижения качества обучения.

Если вас без навыков владения оружием и подготовки направили на передний край, вы должны сообщить об этом на телефоны горячей линии. Для того, чтобы оперативно разобраться и принять меры, нужно назвать имя и фамилию мобилизованного лица и номер воинской части, в которую направили и ТЦК СП отправил. Номера горячей линии Министерства обороны: 0-800-500-410, 0-800-500-442 и 044-454-44-99", — добавляет заместитель министра обороны.

Напомним, мошенники создали фейковый сайт "Международный фонд помощи Красного Креста", с помощью которого выманивают деньги из доверчивых украинцев.

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