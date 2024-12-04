Россияне распространяют фейк о якобы сдаче украинских военных в плен: в ЦПД отреагировали

Оккупанты заявляли, что на видеозаписи якобы зафиксирован процесс сдачи в плен.

Россияне распространили фейковую информацию о якобы добровольной сдаче украинских военных в плен вместе с аппаратурой на Харьковском направлении, возле населенного пункта Новомлынск.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

В ЦПД опровергли эту информацию, заявив, что она не соответствует действительности. Они подчеркнули, что бойцы расчета БпЛА 114 отдельной бригады ТРО ВСУ не сдавались в плен. Там отметили, что опровержение поступило от Регионального управления сил территориальной обороны "Север" и самой бригады.

"Это очередная попытка российской пропаганды дискредитировать украинских защитников", – говорится в сообщении.

Напомним, военный эксперт оценил вероятность наступления РФ на Запорожье.

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