Россияне распространяют фейк об уничтожении в Украине БМП Bradley: у ВСУ такой техники нет

Российские оккупанты присваивают себе заслуги, которых не существует. Из последнего — они отчитались об уничтожении боевой машины пехоты Bradley. Однако таких машин у украинской армии нет.

Пропаганда РФ не перестает удивлять. На этот раз они в российское общество запустили фейк об уничтожении оккупантами в Донецкой области боевой машины пехоты Bradley. Однако такой машины у украинской армии нет.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

"Российские военные на Южно-Донецком направлении уничтожили украинский танк Bradley. Также на этом участке группировка "Восход" отразила три попытки ВСУ провести разведку боем", — фантазируют российские пропагандисты.

В то же время россияне отчитались о якобы сбитии пяти украинских дронов и ракеты HIMARS, а также о поражении опорного пункта ВСУ в районе Каменского на Запорожском направлении.

Однако советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко развеял фейки россиян и увидел, что на фронт Bradley еще поставлены от партнеров не были.

"Когда цифра "хороших русских" выросла до 176 630, оккупанты продолжают обезвреживать американские Bradley до их поставки на линию фронта. Или непосредственно на железной дороге Европейского Союза в процессе поставки, или в собственном воображении. Интересно, сколько еще дерьма пропаганды с лопаты готовы, пока не поймут, что им врут?" – сказал Петр Андрющенко.

Напомним, что США предоставили Украине пакет военной помощи на 400 млн долларов.

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