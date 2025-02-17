Россияне распространяют новое видео расстрела украинских военнопленных: Лубинец сообщил детали

Омбудсмен обратился с письмом в МККК и ООН относительно видео, на котором российский командир дает приказ своим подчиненным расстрелять украинских военных.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил в ООН и Международный комитет Красного Креста письма о вероятном расстреле россиянами еще одной группы украинских военнопленных, видео с которым распространяется по Сети.

Об этом Лубинец сообщил в Telegram.

"Очередное циничное преступление. Российские милитарные каналы публикуют видео вероятной казни украинских военнослужащих, попавших в плен к россиянам. На видео слышно, как российским солдатам неоднократно приказывают расстрелять военнопленных. Это подчеркивает, что казни являются сознательной политикой России", — отметил он.

Омбудсмен подчеркнул, что подобные действия российских захватчиков нарушают международное гуманитарное право и Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

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ООН и МККК, убежден Лубинец, должны давить на Россию, чтобы та почувствовала последствия своих действий и не совершала их в дальнейшем.

Уполномоченный призывает всех свидетелей и тех, кто имеет какую-либо информацию по поводу упомянутого преступления против украинских защитников, немедленно сообщить об этом на горячую линию по номеру 0800 50 17 20.

"Каждое свидетельство важно для установления истины. Данная информация будет способствовать документированию военных преступлений, обеспечению правового реагирования и привлечению виновных к ответственности в соответствии с нормами международного и национального права", — подчеркнул Лубинец.

Напомним, 23 января в Сети появилось видео расстрела врагом шести безоружных украинских военнопленных в Донецкой области. Начато расследование.