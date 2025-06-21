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Россияне расстреливают своих дезертиров в Сумской области и обвиняют ВСУ: шокирующие детали
Командир «Айдара» Станислав Бунятов раскрыл подробности циничной тактики врага.
На Сумском направлении враг периодически расстреливает своих дезертиров, выдавая эти случаи якобы за военные преступления Сил обороны Украины.
Об этом сообщил командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар», младший сержант Станислав Бунятов, известный под позывным «Осман», на своем Telegram-канале «Говорят снайпер+».
«Наши подразделения усиленно работают в обороне, обменный фонд пополняется, на некоторых участках удается вытеснять противника с позиций», — отметил военный.
Напомним, глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что в приграничные Сумской области снизилась интенсивность штурмов российских войск. Причина — значительное истощение сил и средств врага, а не изменение тактики.
Тимочко подчеркнул, что летнее наступление 2025 года является продолжением операций, начатых в 2024-м.