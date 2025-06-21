Россияне расстреливают своих дезертиров в Сумской области и обвиняют ВСУ: шокирующие детали

Российские военные / © Associated Press

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На Сумском направлении враг периодически расстреливает своих дезертиров, выдавая эти случаи якобы за военные преступления Сил обороны Украины.

Об этом сообщил командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар», младший сержант Станислав Бунятов, известный под позывным «Осман», на своем Telegram-канале «Говорят снайпер+».

«Наши подразделения усиленно работают в обороне, обменный фонд пополняется, на некоторых участках удается вытеснять противника с позиций», — отметил военный.

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Напомним, глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что в приграничные Сумской области снизилась интенсивность штурмов российских войск. Причина — значительное истощение сил и средств врага, а не изменение тактики.

Тимочко подчеркнул, что летнее наступление 2025 года является продолжением операций, начатых в 2024-м.