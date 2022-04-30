Россияне расстреляли два эвакуационных автобуса в Попасной

Российская армия в пятницу, 29 апреля, обстреляла два эвакуационных автобуса в Попасной Луганской области.

Накануне в городе, пытающемся захватить террористы РФ, осуществляли эвакуацию мирных жителей. Поначалу удалось вывезти 31 человека. Впрочем, желающих было гораздо больше. Затем в Попасную отправили еще два автобуса.

Об этом 30 апреля сообщил руководитель Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов.

Впрочем, транспорт попал под личный стрел российских военных. В настоящее время с водителями автобусов потеряна связь.

"Известно, что они (автобусы — Ред.) добрались до населенного пункта, но попали под обстрел вражеской диверсионно-разведывательной группы. Автобусы расстреляны. Связи с людьми, которые находились в транспортном средстве и организовывали эвакуацию, нет", — подчеркнул Ханатов.

По его словам, армия страны-агрессорки ежедневно неустанно обстреливает город, гибнут люди и разрушаются здания. В центре города продолжаются бои. "Туда нет доступа. Невозможно добраться до центра, чтобы эвакуировать людей и доставить гуманитарную помощь", — рассказал руководитель городской военно-гражданской администрации.

Как сообщалось, под Попасной российские оккупанты обстреляли автомобиль с волонтерами. В транспортном средстве находились два местных жителя и виннитчанин. Обошлось без жертв.

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