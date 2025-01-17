Россияне расстреляли двух бойцов ТРО: как им отплатили спецназовцы (видео)

На допросе пленные россияне признались, что казнили украинских военных по приказу командира.

Одно из подразделений Сил специальных операций ВСУ уничтожило часть вражеской группы, которая недавно расстреляла двух бойцов ТРО на одном из направлений. Других российских военных украинские спецназовцы заставили сдаться в плен.

Об этом сообщили в пресс-службе ССО, опубликовав соответствующее видео.

Пленными россиянами оказались морские пехотинцы из 40-й арктической бригады. На допросе они признались, что взяли в плен двух военных Сил Теробороны и расстреляли их по приказу командира.

Когда бойцы ТРО услышали приказ о смертной казни, то бросились бежать, но по ним сразу открыли огонь российские военные с позывными "Ярый", "Лебедь", "Бум" и "Белый". Троих последних операторы ССО уничтожили во время операции, а "Ярого" вместе с еще двумя другими удалось взять в плен. Они уже дают показания.

Все пленные оказались контрактниками, которые служат в армии РФ всего полтора месяца.

Подразделение Сил спецопераций уничтожило и пленило россиян, расстрелявших бойцов Теробороны

В Силах спецопераций ВСУ напомнили, что казнь военнопленных является грубым нарушением Женевской конвенции и военным преступлением.

“Заслуженное наказание будет для каждого, кто совершает военные преступления против Украины. Работаем дальше”, — говорится в сообщении.

Напомним, на Торецком направлении бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" на Торецком направлении взяли в плен необычного оккупанта – представителя нацменьшинств РФ из народа эскимосов.

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